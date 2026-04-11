Der VfL Wolfsburg muss die nächste Niederlage hinnehmen. Bayern München erzielt so viele Tore wie nie zuvor.

Legende: Fragender Blick Bei Wolfsburgs Moritz Jenz. IMAGO / Darius Simka

Für Wolfsburg scheint der Weg unaufhaltsam in Richtung 2. Bundesliga zu gehen. Die «Wölfe» unterlagen Eintracht Frankfurt zuhause mit 1:2 und beendeten somit das zwölfte Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Auf Rang 17 fehlen dem VfL damit aktuell 6 Punkte auf das rettende Ufer.

Schlusslicht Heidenheim hingegen sendete ein Lebenszeichen. Zuhause gegen Union Berlin gewannen die Heidenheimer mit 3:1 und hielten die Chancen auf einen Klassenerhalt zumindest theoretisch am Leben.

Bayern mit Torrekord

Bayern gewann im Abendspiel beim FC St. Pauli mit 5:0 und erhöhte sein Torkonto in dieser Saison auf 105 Treffer. Damit übertraf der Rekordmeister seinen eigenen Torrekord aus der Saison 1971/72, als Gerd Müller und Co. auf 101 Tore kamen.

Leverkusen kämpft um den 4. Rang, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die «Werkself» feierte im Spitzenspiel in Dortmund einen knappen 1:0-Erfolg und erhöht damit den Druck auf Stuttgart, das aktuell auf dem 4. Platz liegt. Für den BVB hingegen scheint der Meisterzug definitiv abgefahren zu sein.

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