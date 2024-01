Legende: Harter Kampf Bayerns Konrad Laimer (links) wird von Bremens Marco Friedl zurückgehalten. Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Bayern München hätte in der Schlussphase einen Bayer-Leverkusen-Moment gebraucht: Der Tabellen-2. der Bundesliga lag gegen Werder Bremen mit 0:1 im Rückstand und rannte verzweifelt an – doch im Gegensatz zum Konkurrenten auf dem Leaderthron wollte den Münchnern kein Tor in der Nachspielzeit gelingen.

In der letzten Minute strich ein Abschluss vom 18-jährigen Mathys Tel nur am Pfosten vorbei. Wegen dieser Niederlage führt Leverkusen, das am Samstag in der Nachspielzeit siegen konnte, die Tabelle neu mit 7 Punkten Vorsprung (bei 1 Spiel mehr) an.

Ohne Glanz und ohne Wille

Bayern haderte nach dem Schlusspfiff, doch die 2. Pleite der Saison war nicht unverdient. Die Mannschaft von Thomas Tuchel trat ohne Glanz und Wille im heimischen Stadion auf, die übliche Torgefährlichkeit fehlte – erstmals seit 4 Jahren blieb sie zuhause ohne Ligator.

Bremen dagegen verfiel in Freudentaumel, der frühere Münchner Mitchell Weiser (2012 bis 2015 bei Bayern) war für den mutigen Aussenseiter in der 59. Minute für das goldene Tor besorgt gewesen.

Mbabu mit Vorlage

Der FC Augsburg hat im 2. Sonntagsspiel dank einer starken 2. Halbzeit die Festung Borussia-Park gestürmt. Die Mannschaft mit den beiden Schweizern Kevin Mbabu und Ruben Vargas gewann in Mönchengladbach nach Rückstand mit 2:1. Damit zog sie in der Tabelle an der enttäuschenden «Fohlenelf», die erstmals nach 8 Spielen zuhause wieder verlor, mit Nico Elvedi und dem verletzten Jonas Omlin vorbei.

Augsburg sicherte sich den Erfolg durch 2 Treffer innert 4 Minuten kurz nach der Pause. Das erste Tor bereitete Mbabu vor. Der ehemalige YB-Spieler Jordan Siebatcheu hatte Gladbach in Führung gebracht.

