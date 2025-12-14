Sie schnupperten lange an der ganz grossen Sensation, am Ende reichte es dann «nur» für ein Unentschieden. Urs Fischers Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne endete mit einem 2:2 von Mainz bei Bayern München. Bitter für den Schweizer Trainer: Der Bayern-Ausgleich fiel erst in der 87. Minute per Penalty von Harry Kane nach einem unnötigen Foul von Mainz-Verteidiger Kacper Potulski.

Zuvor hatte Shootingstar Lennart Karl die Bayern nach 29 Minuten standesgemäss in Führung gebracht. Es folgte die grosse Mainzer Wende: Der spätere Sündenbock Potulski köpfelte die Gäste zum Ausgleich (45.+2), ehe Jae-Sung Lee das Spiel – ebenfalls per Kopf – in der 67. Minute drehte.

Kobel patzt, Mitspieler sieht Rot

Im frühen Sonntagsspiel trennten sich Freiburg (mit Johan Manzambi) und Dortmund (mit Gregor Kobel) 1:1-unentschieden. Dem Nati-Goalie unterlief beim Stand von 1:0 für den BVB ein katastrophaler Fehlpass, der zur Notbremse und Roten Karte von Mitspieler Jobe Bellingham führte (53.). Freiburgs Lucas Höler glich die Partie schliesslich in Überzahl aus.