Legende: Das einzige Tor Freiburg jubelt über das 1:0. IMAGO / STEINSIEK.CH

Der SC Freiburg hat das Duell mit Tabellennachbar Mainz knapp für sich entschieden. Die Breisgauer siegten beim Team von Urs Fischer dank einem Treffer von Lucas Höler mit 1:0. Johan Manzambi spielte bei den Gästen durch, Bruno Ogbus die erste Halbzeit. Bei Mainz wurde Silvan Widmer in der 62. Minute eingewechselt. In der Tabelle liegen die Freiburger neu 7 Punkte vor den Rheinhessen.

Im Duell zweier direkter Konkurrenten im Abstiegskampf in Köln wurden den Gästen aus Bremen die ersten 25 Minuten zum Verhängnis. Nach einem Penaltygegentreffer und einer Notbremse von Marco Friedl sahen sie sich nicht nur einem frühen Rückstand gegenüber, sondern mussten zudem in Unterzahl agieren. Dennoch hielt das dezimierte Werder, bei dem in der Schlussphase Isaac Schmidt zum Einsatz kam, die Begegnung lange offen. Erst in der 97. Minute gelang den Kölnern mit dem 3:1 die Siegsicherung.

In anderen Tabellenregionen hält sich Stuttgart auf. Die Schwaben siegten gegen Hamburg ohne Probleme 4:0 und haben die Champions League auf Platz 3 weiterhin fest im Blick.

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