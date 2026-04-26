Der BVB schenkt Freiburg früh 3 Tore ein und gewinnt 4:0. Stuttgart patzt im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Legende: Der zweite von vier Gegentreffern Für den SC Freiburg in Dortmund. imago images/Noah Wedel

Borussia Dortmund hat imposant auf zuletzt zwei Niederlagen in Serie reagiert. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg, der am Donnerstag noch 120 Minuten lang in Stuttgart im Einsatz gestanden hatte, legte der BVB los wie die Feuerwehr und entschied die Partie schon vor der Pause.

Maximilian Beier (8.) und Serhou Guirassy (14.) hatten für die frühe 2:0-Führung gesorgt. Ramy Bensebaini erhöhte mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball auf 3:0 – 32 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Nach viel Leerlauf setzte der eingewechselte Fabio Silva in der 87. Minute den Schlusspunkt mit seinem ersten Tor im Signal Iduna Park. Gregor Kobel behielt zum 14. Mal in dieser Bundesliga-Saison eine weisse Weste und der BVB ist fix in der Champions League.

Werder luchst Stuttgart Punkt ab

Dort will auch der VfB Stuttgart wieder hin. Dafür bräuchten die Schwaben aber mehr als nur einen Punkt gegen Werder Bremen. Ermedin Demirovic erzielte den einzigen Treffer des VfB, der zu einem 1:1 zu Hause reichte. Stuttgart ist nun punktgleich mit Hoffenheim 4.

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