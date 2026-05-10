Legende: Gelingt noch das Wunder? Die Heidenheimer glauben auf jeden Fall daran. IMAGO / Uwe Kraft

Heidenheim kann in der Bundesliga weiter auf den kaum mehr für möglich gehaltenen Ligaerhalt hoffen. Der Tabellenletzte gewinnt in Köln 3:1 und geht somit gleichauf mit St. Pauli und Wolfsburg in den letzten Spieltag am nächsten Wochenende.

Doppeltorschütze Jan Schöppner und Arjon Ibrahimovic verhalfen den unverwüstlichen Heidenheimern am Sonntag mit ihren Toren zum dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Im Abstiegskampf bietet die Bundesliga beim Finale am nächsten Samstag damit Hochspannung. Heidenheim, St. Pauli und Wolfsburg sind nun punktgleich. Heidenheim empfängt noch Mainz, St. Pauli und Wolfsburg spielen gegeneinander. Wolfsburg hat das um drei Tore bessere Torverhältnis als St. Pauli und Heidenheim.

Itten trifft doppelt Box aufklappen Box zuklappen Auch der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga verspricht Hochspannung. Am 33. Spieltag verhalf Cedric Itten Fortuna Düsseldorf mit zwei Treffern zum überlebenswichtigen 3:1-Heimsieg über Aufstiegsaspirant Elversberg. Damit haben die Düsseldorfer den Klassenerhalt nun in den eigenen Füssen.

Freiburg in Hamburg zurückgebunden

Freiburg verpasste es in Hamburg, das Europacup-Ticket zu lösen. Der auf Platz 7 liegende Europa-League-Finalist unterlag beim HSV 2:3.

Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals vermochte der SC Freiburg nur das 0:1 vorübergehend auszubügeln. Auf die weiteren Treffer durch Luka Vuskovic und Fabio Baldé nach Anbruch der letzten halben Stunde hatte die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus keine Antwort mehr parat.

Freiburg geht als Tabellensiebter damit mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und Augsburg in den letzten Spieltag. Als Europa-League-Sieger könnten sich die Breisgauer auch noch ein Champions-League-Ticket sichern.

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