Der HSV kommt gegen Bremen auch dank Miro Muheim zu einem späten 3:2-Sieg. Gregor Kobel bleibt mit Dortmund ohne Gegentor.

Legende: Bedankt sich beim Assistgeber Torschütze Yussuf Poulsen herzt HSV-Verteidiger Miro Muheim. IMAGO/STEINSIEK.CH

Der Hamburger SV lässt das schmerzhafte Cup-Out vom Mittwoch in der Bundesliga vergessen. Der Aufsteiger gewann vier Tage nach dem Ausscheiden gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im anderen Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2.

Der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselte Miro Muheim lieferte den Assist zum Siegtreffer am Sonntag. Der Schweizer Aussenverteidiger führte den Ball in der 84. Minute über den halben Platz und gab Torschütze Yussuf Poulsen die Vorlage. Der dänische Stürmer war erst kurz zuvor eingewechselt worden und traf erstmals seit seinem Wechsel von Leipzig zum HSV. Vor dem Happy End hatte Hamburg zuerst einen 0:1-Pausenrückstand gekehrt und dann zu Beginn der Schlussviertelstunde das 2:2 kassiert.

Kobel ohne Gegentor

Auch Dortmund kehrte nach dem Pokal-Out in der Liga zum Siegen zurück. Das Team um Goalie Gregor Kobel schlug Hoffenheim im Verfolgerduell dank Toren von Julian Brandt (43.) und Nico Schlotterbeck (60.) mit 2:0. Kobel blieb im 13. Spiel zum siebten Mal ohne Gegentreffer.

