Legende: Da ist's passiert Granit Xhaka unterläuft ein Eigentor. IMAGO / Eibner

In der letzten Saison war Bayer Leverkusen für seine späten Tore bekannt gewesen. Nun schlugen sie auch in dieser Spielzeit spät zu. In der 94. Minute traf Patrik Schick zum 4:3-Siegtreffer in Stuttgart. Damit konnte die «Werkself» vom Ausrutscher Bayern Münchens am Samstag in Berlin profitieren und den Rückstand auf den Bundesliga-Leader auf 6 Punkte verkürzen.

Für die drei Punkte war am späten Sonntagabend ein Kraftakt nötig gewesen. Nachdem Granit Xhaka in der 62. Minute nicht mehr hatte ausweichen können und den Ball so ins eigene Tor beförderte, lagen die Gäste mit 1:3 zurück. Doch Tore von Piero Hincapié (68.) und ein Stuttgarter Eigentor von Angelo Stiller (88.) brachten Leverkusen wieder auf Kurs, bis Schick spät die Wende komplett machte.

Frankfurt mit Sieg

Im frühen Sonntagsspiel hat sich Eintracht Frankfurt auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur in der Bundesliga auch von den eigenen Ultras nicht ausbremsen lassen. Der Tabellenvierte gewann das mit 50-minütiger Verspätung angepfiffene Spiel beim Bochum 3:1 und holte damit nach zuvor drei Bundesliga-Niederlagen in Serie wieder einen Vollerfolg.

Legende: Fahrlässige Fahnen Das Spiel in Bochum wird erst verspätet angepfiffen. IMAGO / Jan Huebner

Der Grund fürs Warten war ein altbekanntes Bochumer Problem: Ein Banner im Bereich der Gästefans verdeckte einen Fluchtweg. Als es dann endlich losging, musste die Eintracht auf grosse Unterstützung verzichten: Offenbar aus Protest, weil sie die Zaunfahne abhängen mussten, verliessen etliche SGE-Ultras das Stadion. Der verbliebene Frankfurter Anhang feuerte das eigene Team in der Folge nur spärlich an.

Die Frankfurter liessen sich davon aber nicht beirren: Rasmus Kristensen (27. Minute), Jean-Mattéo Bahoya (32.) und Michy Batshuayi (90.+6) erzielten die Tore für das Team von Trainer Dino Toppmöller. Im Abstiegskampf holte Heidenheim einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen Kiel.

