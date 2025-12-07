Der Hamburger SV jubelt über einen 3:2-Sieg gegen Bremen. Miro Muheim gibt dabei die Vorlage zum Siegtor.

Legende: Bedankt sich beim Assistgeber Torschütze Yussuf Poulsen herzt HSV-Verteidiger Miro Muheim. IMAGO/STEINSIEK.CH

Der Hamburger SV lässt das schmerzhafte Cup-Out vom Mittwoch in der Bundesliga vergessen. Der Aufsteiger gewann vier Tage nach dem Ausscheiden gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im anderen Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2.

Der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselte Miro Muheim, der am Mittwoch im Penaltyschiessen mit seinem Versuch gescheitert war, lieferte den Assist zum Siegtreffer am Sonntag. Der Schweizer Aussenverteidiger führte den Ball in der 84. Minute über den halben Platz und gab Torschütze Yussuf Poulsen die Vorlage.

Die Joker machen den Unterschied

Der dänische Stürmer war erst kurz zuvor eingewechselt worden und traf erstmals seit seinem Wechsel von Leipzig zum HSV. Vor dem Happy End hatte Hamburg zuerst einen 0:1-Pausenrückstand gekehrt und dann zu Beginn der Schlussviertelstunde das 2:2 kassiert.

