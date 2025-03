Nach erneutem Fahnen-Eklat: Frankfurt jubelt in Bochum

Legende: Fahrlässige Fahnen Das Spiel in Bochum wird erst verspätet angepfiffen. IMAGO / Jan Huebner

Eintracht Frankfurt hat sich auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur in der Bundesliga auch von den eigenen Ultras nicht ausbremsen lassen. Der Tabellenvierte gewann das mit 50-minütiger Verspätung angepfiffene Spiel beim Bochum 3:1 und holte damit nach zuvor drei Bundesliga-Niederlagen in Serie wieder einen Vollerfolg.

Der Grund fürs Warten war ein altbekanntes Bochumer Problem: Ein Banner im Bereich der Gästefans verdeckte einen Fluchtweg. Als es dann endlich losging, musste die Eintracht auf grosse Unterstützung verzichten: Offenbar aus Protest, weil sie die Zaunfahne mussten, verliessen etliche SGE-Ultras das Stadion. Der verbliebene Frankfurter Anhang feuerte das eigene Team in der Folge nur spärlich an.

Die Frankfurter liessen sich davon aber nicht beirren: Rasmus Kristensen (27. Minute), Jean-Mattéo Bahoya (32.) und Michy Batshuayi (90.+6) erzielten die Tore für das Team von Trainer Dino Toppmöller.

