Nati-Spieler Fabian Rieder erzielt sein 2. Saisontor für Augsburg, das auch in Stuttgart weiter in der Krise bleibt.

Legende: Da war seine Welt noch im Lot Fabian Rieder jubelt über seinen Führungstreffer zum 1:0. imago images/Eibner

Fabian Rieder verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart und kehrte am Sonntag erstmals mit seinem neuen Arbeitgeber, dem FC Augsburg, dahin zurück. Sein persönlicher Start in die Partie hätte nicht besser sein können: Schon in der 9. Minute traf der Schweizer Nationalspieler zum 1:0 für die bayrischen Gäste.

Augsburg reagierte auf den ersten Stuttgarter Ausgleich zügig mit dem 2:1 in der 26. Minute. Zum Matchwinner avancierte aber ein Stuttgarter: Deniz Undav. Der deutsche Internationale glich in der 39. Minute zum 2:2 aus und schoss den VfB in der 80. Minute zum Sieg. Für Augsburg war es wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Serie.

St. Paulis Durststrecke hält an

In einer Krise steckt auch St. Pauli. Die Hamburger verloren in Freiburg 1:2 und kassierten die siebte Niederlage in Folge. Der Vereins-Negativrekord aus den Jahren 1997 und 2011 ist damit eingestellt. Johan Manzambi spielte im Freiburger Mittelfeld durch.

Wolfsburg trennt sich von Trainer Simonis Box aufklappen Box zuklappen Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer Paul Simonis getrennt. Dies bestätigte der Klub am Sonntagabend.

Bundesliga