Der Beginn der Länderspielpause war in München gleichbedeutend mit dem Ende des Oktoberfests. Der FC Bayern hatte mächtig zu feiern: 10 Pflichtspiele, 10 Siege und Tore am Laufmeter. Besser hätte die Saison nicht beginnen können.

Dortmund schaffte vor genau 10 Jahren sogar 11 Pflichtspielsiege zum Auftakt – und ist am Samstag nächster Gegner der Bayern. Mit einem Sieg in München würde der Rückstand auf den Leader auf 1 Punkt zusammenschmelzen – bei einer Niederlage auf 7 anwachsen.

Kobel will 3 Punkte

Gregor Kobel ist der Höhenflug des Gegners natürlich nicht verborgen geblieben. «Aber wir sind auch ungeschlagen und kommen mit genug Selbstvertrauen. Wir versuchen, dagegenzuhalten und wollen das Spiel gewinnen», meint der Nati-Goalie in Diensten des BVB.

Er dürfte gefordert werden: Durchschnittlich treffen die Bayern in der Bundesliga über 4 Mal pro Partie. 11 der 25 Tore gehen auf das Konto von Harry Kane, der sich beim 5:0 Englands über Lettland mit einem Doppelpack warmschoss. «Das sind genau die Spiele, die auch Spass machen», meint Kobel keck.

