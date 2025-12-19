Legende: Hartes Duell Nico Elvedi (rechts) gegen Maximilian Beier. Imago/Kolbert Press

Zum 300. Mal kam der Schweizer Nico Elvedi am Freitag für ein und denselben Bundesliga-Klub zum Einsatz. Als erst 5. Ausländer erreichte der Gladbach-Verteidiger diesen Meilenstein. Doch das Jubiläumsspiel des 29-Jährigen endete mit einer 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund.

Julian Brandt mit einem schönen Volley (10.) und Maximilian Beier (97.) schossen die Tore für den zweitklassierten BVB, der damit Leader Bayern zumindest mit dem Feldstecher weiter im Blick behält.

Beier war in der 72. Minute nach einem Zweikampf mit Elvedi zu Boden gegangen, die Pfeife von Schiedsrichter Sven Jablonski blieb aber stumm. Gregor Kobel im Dortmunder Tor verbrachte einen geruhsamen Abend.

Reuteler trifft für Frankfurt

Im Freitagsspiel der Frauen-Bundesliga kam Frankfurt in Essen zu einem klaren 4:1-Sieg. Nati-Spielerin Géraldine Reuteler eröffnete beim Abstiegskandidaten den Torreigen.

Resultate