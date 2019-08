17 Schweizer Legionäre nehmen die neue Bundesliga-Saison in Angriff. Heute: SRF-Experte Peter Knäbel analysiert die Defensiv-Akteure.

Schweizer Defensiv-Power in der Bundesliga: Je 4 Torhüter und 4 Verteidiger sind in der anstehenden Saison in der höchsten deutschen Liga vertreten.

Von «Führungspersönlichkeit» Roman Bürki, der sich «Manuel Neuer als Massstab nehmen muss» bis Michael Lang, der «zu gut und zu ehrgeizig ist, um bei Gladbach zu versauern»: Fussball-Experte Peter Knäbel nimmt alle 8 Schweizer genaustens unter die Lupe.

Die ausführliche Analyse gibt es oben im Video. Am Freitag folgt dann Teil 2 mit der Bestandesaufnahme zu den Schweizer Offensiv-Kräften.

Zur Person Peter Knäbel ist seit September 2017 als Fussball-Experte für SRF tätig. Der 52-Jährige hatte viele Jahre in verschiedenen Funktionen im Schweizer Profi-Fussball gearbeitet. Zwischen 2014 und 2016 war er sportlicher Leiter des Hamburger SV, heute leitet er neben seiner Tätigkeit als Experte die Nachwuchsakademie von Schalke 04.

Quelle zu den Zahlen: transfermarkt.ch