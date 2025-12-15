Der Schweiz-Bosnier ist an der Hälfte aller Gladbach-Tore direkt beteiligt.

Legende: Dirigiert in der Regel die Gladbach-Offensive Haris Tabakovic. IMAGO / Maximilian Koch

Viele Wege führen nach Rom. Und es gibt genauso viele Möglichkeiten, die Wichtigkeit eines Fussballspielers für sein Team zu eruieren. Ein valabler Ansatz: ausrechnen, wie viel direkten Anteil ein Akteur an allen Toren seiner Equipe hat. Dabei stösst man aus Schweizer Sicht auf Bemerkenswertes.

So ist der bosnisch-schweizerische Stürmer Haris Tabakovic eine veritable Lebensversicherung für Mönchengladbach. Er war an 9 der 18 «Fohlen»-Treffer in der Bundesliga direkt beteiligt, an satten 50 Prozent. 7 Mal traf er selbst, dazu lieferte er 2 Assists.

Auch Manzambi und Rieder top

Einen höheren Anteil hat aktuell kein Spieler. Auf Rang 2 folgen Bayern-Star Harry Kane (41,2 Prozent) und Kölns Saïd El Mala (40,9).

Unter den in dieser Hinsicht 20 wichtigsten Profis findet sich auch ein Schweizer Nationalspieler wieder: Fabian Rieder erzielte 2 Tore und steuerte 3 Assists bei. Damit war er an 29,4 Prozent aller Augsburg-Treffer direkt beteiligt – Rang 17 unter den Bundesligaakteuren. Freiburgs Johan Manzambi kommt als zweitbester Schweizer auf beachtliche 23,8 Prozent (Platz 38).