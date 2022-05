Vor seinem Weggang aus Dortmund hat Roman Bürki am letzten Spieltag sein persönliches Abschiedsspiel bekommen. Ein aufwühlender Moment für den langjährigen BVB-Stammgoalie.

Mit Tränen in den Augen stand Roman Bürki nach dem Schlusspfiff vor der Dortmunder Südtribüne. Vier Jahre lang war er bei den Schwarz-Gelben die Nummer 1 im Tor. Über 230 Spiele hat er für den BVB absolviert. Die meisten davon in der Bundesliga, eine stattliche Anzahl aber auch in der Champions League sowie im DFB-Pokal.

Nach 4 Jahren als unbestrittener Stammgoalie begann seine Position als Nummer 1 zu wackeln. Zur Wachablösung kam es in der letzten Saison. Mit Gregor Kobel holten die Borussen einen weiteren Schweizer Torhüter – und setzten fortan auf diesen. In der abgelaufenen Spielzeit stand Bürki, der hinter Marwin Hitz gar nur noch die Nummer 3 im Dortmunder Torhüter-Verbund war, oft nicht mal mehr im Kader.

Auch der 23. Penalty ging rein

Am Samstagnachmittag war dies anders. Bürki stand am letzten Bundesliga-Spieltag gegen die Hertha nicht nur im Kader, sondern in der Startaufstellung. Eine Art Abschiedsgeschenk von Trainer Marco Rose, für das angesichts der Brisanz des letzten Spieltags – die Hertha kämpfte noch um den Klassenerhalt – nicht alle Verständnis hatten.

Legende: Emotionaler Abschied Roman Bürki steht nach dem Schlusspfiff vor der Dortmunder Südtribüne. imago images/Jan Huebner

Für Bürki aber war es ein Abschied, wie er sich ihn gewünscht hat. Wobei das nicht ganz stimmt. «Ich hätte mir gewünscht, dass ich noch einen Elfmeter halte in der Bundesliga», sagte der ehemalige Schweizer Nati-Goalie nach dem 2:1-Sieg gegen die Berliner. Diesen Gefallen machte ihm Ishak Belfodil in der 18. Minute aber nicht. Damit hat Bürki keinen der 23 Bundesliga-Penaltys, bei denen er im Laufe seiner Karriere im Tor stand, entschärfen können.

Er dürfte es verkraften können. «Ein grosses Kapitel meiner Karriere geht zu Ende. So verabschiedet zu werden, ist das Tüpfelchen auf dem i. Es ist unglaublich, was die Fans emotional nochmals rausholen», würdigte er die Südtribüne.

