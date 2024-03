Borussia Dortmund bezwingt Bayern München im Prestigeduell mit 2:0. Es ist der 1. BVB-Sieg in München seit 7 Jahren.

Legende: Mal wieder ein Dämpfer Für die Bayern und Joshua Kimmich. IMAGO/Jan Huebner

Borussia Dortmund hat in der 27. Runde der Bundesliga Bayern München auswärts überraschend mit 2:0 besiegt. In der Liga war dies dem BVB zuletzt vor fast genau 10 Jahren gelungen. Einzig im DFB-Pokal gab es zwischenzeitlich einen 3:2-Sieg zu Gast bei den Bayern – auch dies ist jedoch rund 7 Jahre her.

Ohne den krankheitsbedingt abwesenden Gregor Kobel konnte sich der BVB voll und ganz auf dessen Stellvertreter Alexander Meyer verlassen, der die Bayern-Akteure gleich mehrere Male verzweifeln liess.

Adeyemi bringt BVB auf Kurs

Vorne hatte Karim Adeyemi nach Vorlage von Julian Brandt schon nach 10 Minuten getroffen. Beim Abschluss aus spitzem Winkel sah Sven Ulreich, Ersatz des angeschlagenen Manuel Neuer, nicht glücklich aus. In der Folge blieb es lange spannend, ehe Julian Ryerson in der 83. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte.

Frustrierter Tuchel gratuliert Bayer Box aufklappen Box zuklappen Thomas Tuchel hat Bayer Leverkusen nach dem 0:2 am Samstagabend gegen Dortmund vorzeitig zur Meisterschaft gratuliert. «Glückwunsch an Bayer Leverkusen!», sagte der Bayern-Trainer bei Sky. Da sei «keine Hoffnung mehr, nein, nein, nein. Nach dem Spiel brauchen wir nichts erzählen.»

Weil Bayer Leverkusen am frühen Abend einen späten 2:1-Sieg gegen Hoffenheim eingefahren hatte, bedeutet diese Niederlage für die Bayern, dass sie nun einen Rückstand von 13 Punkten aufweisen bei 7 ausstehenden Runden.