Bayer marschiert weiter in Richtung Titel, Omlin muss sich bei seiner Rückkehr gleich dreimal bezwingen lassen.

Legende: Jubeln erneut ausgelassen Die Leverkusener um Granit Xhaka (Nr. 34). IMAGO / eu-images

Bayer Leverkusen, der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter, hat seine Ungeschlagenheit ultraspät bewahrt. Im 1. Spiel nach Trainer Xabi Alonsos Ankündigung, auch in der nächsten Saison Bayer-Trainer zu sein, gewann die «Werkself» daheim gegen Hoffenheim dank späten Toren mit 2:1 – das 39. Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage.

Das Team um Nati-Captain Granit Xhaka hatte gegen die TSG bis zur 88. Minute mit 0:1 in Rückstand gelegen. Dank einem Doppelschlag innert 3 Minuten und Toren von Robert Andrich (88.) und Patrik Schick (91.) reichte es letztlich doch noch zum Sieg und damit zu einem weiteren Schritt in Richtung Meisterschale.

Pleite für Omlin – Sieg für Zesiger

Nationaltorhüter Jonas Omlin hat in seinem 1. Spiel seit Ende August 2023 mit Gladbach eine schmerzhafte 0:3-Niederlage gegen Freiburg erlitten. Zuhause im Borussia-Park verlor die Mannschaft von Gerardo Seoane trotz offensiv ansprechender Leistung resultatmässig etwas zu hoch. Schon nach 7 Minuten hatte Omlin den Ball ein 1. Mal aus dem Netz fischen müssen. Rund 10 Minuten vor Schluss beim Stand von 0:3 verliessen einige Gladbach-Fans bereits vorzeitig das Stadion.

Audio Omlin: «Das haben wir uns, das habe ich mir anders vorgestellt» (ARD, Ulli Schäfer) 02:20 min Bild: IMAGO/fohlenfoto abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Erfolgreicher gestaltete sich der Nachmittag für Cédric Zesiger und seinen VfL Wolfsburg. Zu Gast bei Werder Bremen resultierte in der 1. Partie unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl ein wichtiger 2:0-Sieg – der Schweizer spielte durch. In Überzahl agierend hatte Zesigers Abwehrkollege Maxence Lacroix kurz vor der Pause die Führung erzielt, nach dem Seitenwechsel besorgte Lovro Majer – nun wieder in Gleichzahl, weil Lacroix ebenfalls die Rote Karte sah (76.) – die Entscheidung (84.).