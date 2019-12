Pünktlich zum Weihnachtsfest hat Borussia Dortmund wieder Geschenke verteilt: Nach zwei späten Gegentoren trotz dominantem Auftritt unterlag der BVB bei der TSG Hoffenheim 1:2.

«Es ist dumm, einfach nur dumm», fluchte der sonst so beherrschte Lucien Favre, nachdem der BVB erneut an sich selbst gescheitert war: «Wir spielen falsch, wir schiessen, statt zu flanken und passen, statt zu schiessen. Es ist kaum zu glauben, wie viele Punkte wir dumm verloren haben. Das kostet uns so viel.»

Bereits 11 Punkte hergeschenkt

Dass die Meisterschaft durch die unnötige Niederlage schon am 17. Spieltag der Bundesliga verspielt sei, hielten im Lager des selbst ernannten Titelaspiranten zwar alle für ausgeschlossen. Gleichzeitig wusste aber auch jeder, dass dieser Rückschlag der nächste Schritt auf dem Weg dorthin war.

Es ist ein scheiss Gefühl.

Als ob die vor allem in der Offensive hoch veranlagte Mannschaft aus dem verrückten 3:3 unter der Woche gegen RB Leipzig nichts gelernt hätte, wurden in Sinsheim schon wieder Punkte leichtfertig verschenkt. Insgesamt also elf in der Hinrunde! Fünf davon innerhalb einer Woche! «Es ist ein scheiss Gefühl», sagte Thorgan Hazard stellvertretend.

