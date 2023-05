Manchester City steht in der Liga kurz vor dem Titelgewinn. Auch für Paris und die Bayern könnte es am Wochenende klappen.

Legende: Ist schon am Samstag oder dann am Sonntag schon alles klar? Die Spieler von Manchester City könnten bereits am Wochenende den Meistertitel bejubeln. Keystone/AP Photo/Dave Thompson

Premier League: Manchester City mit doppelter Chance in der 37. Runde

Am Mittwoch hat Manchester City dank einem 4:0 im Rückspiel zuhause gegen Real Madrid den Einzug in den Final der Champions League perfekt gemacht. Der Feier-Rhythmus bei den «Skyblues» könnte hoch getaktet bleiben: Denn schon dieser Tage ist es möglich, dass das Team von Trainer Pep Guardiola in der Premier League seinen Titel eintütet.

07:51 Video ManCity zieht mit Gala ins CL-Endspiel ein Aus Sport-Clip vom 18.05.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 51 Sekunden.

Und zwar bieten sich dem englischen Spitzenreiter am Wochenende gleich zwei Optionen:

Auf dem Sofa: Wenn der letzte übriggebliebene Verfolger Arsenal mit Nati-Captain Granit Xhaka in den Reihen am Samstag bei Nottingham Forest verliert, ist Manchester City bereits definitiv am Ziel angelangt – bei dann noch selbst drei ausstehenden Meisterschaftsspielen. Auf dem Platz: Wenn die «Gunners» hingegen punkten, haben es die «Citizens» am Sonntag in den eigenen Füssen. Ein Heimsieg gegen Chelsea würde in jedem Fall den insgesamt 9. Meistertitel besiegeln.

Aktuell hat das Team mit Verteidiger Manuel Akanji bei einem Spiel weniger auf dem Konto 4 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Arsenal. Wenn die Londoner gegen Nottingham nur unentschieden spielen, ist der Titelgewinn Citys bei einem derzeit um 20 Treffer besseren Torverhältnis praktisch fix.

Auch wenn Manchester City am Sonntag verlieren sollte, bleiben die Aussichten Arsenals gering: Denn der Tabellenführer hat am 24. Mai noch die Nachtragspartie der 32. Runde bei Brighton (6.) in Petto. Und bei einem allfälligen Showdown am 28. Mai würde das Fernduell wie folgt aussehen: Brentford vs. Manchester City und Arsenal vs. Wolverhampton.

Ligue 1: PSG mit Sieg so gut wie durch

In der Ligue 1 kann am Sonntag in der 36. Runde die Entscheidung fallen – allerdings kann Paris St-Germain nicht aus eigener Kraft dafür sorgen, sondern ist auf Schützenhilfe angewiesen. Mit einem Sieg bei Auxerre wäre der 11. Titel der Klubgeschichte ganz nah. Sollte das zweitplatzierte Lens zuvor bei Lorient mit dem Schweizer Torhüter Yvon Mvogo ebenfalls gewinnen, würde PSG 2 Spieltage vor Schluss zwar weiter «nur» 6 Punkte Vorsprung aufweisen.

Allerdings hat der Klub aus der Hauptstadt aktuell ein um 17 Treffer besseres Torverhältnis und wäre deshalb kaum mehr einzuholen. Spätestens in der 37. Runde am 27. Mai könnten die Würfel dann, unabhängig von einer Konstellation auf einem anderen Platz, zugunsten der Hauptstädter fallen.

Bundesliga: Bayern hoffen auf Patzer von Dortmund

Bedeutend spannender als in England und in Frankreich präsentiert sich die Ausgangslage in der Bundesliga. 2 Spieltage vor Schluss liegt Bayern München nur 1 Punkt vor Borussia Dortmund. Trotzdem könnte das Meisterrennen an diesem Wochenende entschieden werden.

Rekordmeister Bayern mit Nati-Goalie Yann Sommer empfängt am Samstag RB Leipzig und kann mit einem Sieg den BVB unter Druck setzen. Verlieren die Westfalen am Sonntag in Augsburg, wäre für die Münchner die 33. Meisterschaft, die 11. in Folge, Tatsache. Spielt Dortmund nur unentschieden, ist der Titelgewinn der Bayern bei einem derzeit um 19 Treffer besseren Torverhältnis nur noch Formsache.