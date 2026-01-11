Am Sonntag steigt in Saudi-Arabien der zweite Clasico der Saison. Es geht gleich um den ersten Titel des Jahres.

Legende: Wer muss diesmal wem gratulieren? Reals Vinicius (M.) und Raphinha (r.). KEYSTONE/EPA/STR

Zum vierten Mal in Folge duellieren sich der FC Barcelona und Real Madrid in Saudi-Arabien um den Triumph in der spanischen Supercopa. 2023 (3:1) und 2025 (5:2) jubelten die Katalanen über den Titel, dazwischen räumten die «Königlichen» den Pokal ab (4:1).

Geht es im gleichen Stil weiter, müsste heuer das Team von Trainer Xabi Alonso wieder gewinnen, die Formkurve spricht aber für Barça. Die Equipe von Coach Hansi Flick feierte zuletzt neun Siege in Folge und flog dank eines 5:0-Erfolgs gegen Bilbao förmlich ins Endspiel.

Mbappé in Dschidda – aber spielt er auch?

Kommt noch hinzu, dass bei Real einige Leistungsträger verletzungsbedingt fehlen. Am Donnerstag im Halbfinal gegen Atletico (2:1) war Kylian Mbappé die namhafteste Absenz gewesen. Der Real-Torgarant (29 Tore in 24 Spielen in dieser Saison) reiste allerdings nach Dschidda nach. Die Chancen auf einen Einsatz sind also intakt.

Unabhängig davon sinnt Barcelona auf Wiedergutmachung, nachdem es im ersten Erzrivalen-Duell der Saison in der Meisterschaft mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte.