Legende: Verletzte sich im Spiel gegen Leeds Fabian Schär. imago images/Every Second Media

Newcastle hofft, dass Fabian Schär noch vor Saisonende wieder eingesetzt werden kann. Das erklärte Trainer Eddie Howe auf der Medienkonferenz vor dem FA-Cup-Spiel gegen Bournemouth.

Der 34-jährige Schär hatte sich am Mittwoch in der Premier League gegen Leeds am Knöchel verletzt. «Es ist nichts Ernstes, zumindest nicht so ernst wie zunächst befürchtet. Es gibt eine Verletzung, aber keinen Bruch. Wir glauben, dass das Band betroffen ist. Er wird in den nächsten Tagen einen Spezialisten aufsuchen, um endgültige Antworten zu erhalten», sagte Howe.

«Im Moment sind wir zuversichtlich, dass Fabian vor Ende der Saison wieder spielen kann», fügte er hinzu. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Schär spielt seit Sommer 2018 bei den «Magpies», für die er in 239 Einsätzen 22 Tore erzielte.

