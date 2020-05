Legende: Darf bald wieder kicken Lionel Messi vom FC Barcelona. Keystone

Spanien: La Liga startet am 11. Juni

Die Fussball-Saison in Spanien wird am 11. Juni mit dem Derby zwischen Sevilla und Real Betis fortgesetzt. Das bestätigte das Sportdepartement der Regierung am Freitag. Die Saison soll bis am 19. Juli beendet werden. Die Spielzeit 2020/21 soll dann am 12. September beginnen. Dies bestätigte Ligachef Javier Tebas im Interview mit der Sportzeitung Marca.

USA: MLS erlaubt Trainings mit 6 Spielern

Die Teams in der nordamerikanischen MLS dürfen wieder mit Kleingruppentraining beginnen. Dabei gelten strenge Regeln. So können maximal 6 Spieler an einer Einheit teilnehmen, dabei müssen sie immer mindestens 3 Meter Abstand halten. Das Verbot von regulärem Mannschaftstraining verlängerte die MLS bis kommenden Montag.

Schweden: Sportveranstaltungen ohne Fans ab 14. Juni

Schwedens Sportministerin Amanda Lind gab am Freitag bekannt, dass Sportveranstaltungen aller Art ab dem 14. Juni wieder zugelassen werden. Wegen der Versammlungsgrenze von 50 Personen werden die Spiele der schwedischen Fussballligen ohne Zuschauer stattfinden.