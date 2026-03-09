 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Cruzeiro vs. Atletico Mineiro Massenschlägerei in Brasilien: 23 rote Karten im Pokalfinal

Nach dem Abpfiff eskaliert der brasilianische Cupfinal. Sogar die Militärpolizei muss aufs Feld.

09.03.2026, 12:55

Teilen
Fussballspieler in einem Stadion, umgeben von jubelnden Fans.
Legende: 23-mal Rot Cruzeiros Pokalsieg wird von einer Massenschlägerei zwischen den Spielern überschattet. IMAGO / Onzex Press e Imagens

Das Stadtderby in Belo Horizonte zwischen Cruzeiro und Atletico Mineiro ist am Sonntagabend in der Nachspielzeit ausser Kontrolle geraten. Es kam auf den Rängen und auf dem Rasen zu Tumulten. Im Spielbericht des «Campeonato Mineiro»-Finals standen am Ende 23 rote Karten – der prominenteste Sünder war Atletico-Captain Hulk.

Bei 1:0 für Cruzeiro abgepfiffen

Der Auslöser? Als in der sechsminütigen Nachspielzeit nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, rauschte Cruzeiros Angreifer Christian nach einem Schussversuch in Atletico-Torhüter Everson hinein. Dieser drückte seinen Gegenspieler mit den Knien zu Boden. Innerhalb weniger Sekunden kam es zu einer Rudelbildung, fast alle Spieler mischten sich ein – mit Faustschlägen und Tritten. 

Rund zehn Minuten benötigten Sicherheitskräfte und Militärpolizei, um für Ordnung zu sorgen. Danach wurde die Partie beim Stand von 1:0 für Cruzeiro schliesslich beendet. Vor der Massenschlägerei hatte Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan keine einzige Karte gezeigt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)