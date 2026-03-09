Nach dem Abpfiff eskaliert der brasilianische Cupfinal. Sogar die Militärpolizei muss aufs Feld.

Legende: 23-mal Rot Cruzeiros Pokalsieg wird von einer Massenschlägerei zwischen den Spielern überschattet. IMAGO / Onzex Press e Imagens

Das Stadtderby in Belo Horizonte zwischen Cruzeiro und Atletico Mineiro ist am Sonntagabend in der Nachspielzeit ausser Kontrolle geraten. Es kam auf den Rängen und auf dem Rasen zu Tumulten. Im Spielbericht des «Campeonato Mineiro»-Finals standen am Ende 23 rote Karten – der prominenteste Sünder war Atletico-Captain Hulk.

Bei 1:0 für Cruzeiro abgepfiffen

Der Auslöser? Als in der sechsminütigen Nachspielzeit nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, rauschte Cruzeiros Angreifer Christian nach einem Schussversuch in Atletico-Torhüter Everson hinein. Dieser drückte seinen Gegenspieler mit den Knien zu Boden. Innerhalb weniger Sekunden kam es zu einer Rudelbildung, fast alle Spieler mischten sich ein – mit Faustschlägen und Tritten.

Rund zehn Minuten benötigten Sicherheitskräfte und Militärpolizei, um für Ordnung zu sorgen. Danach wurde die Partie beim Stand von 1:0 für Cruzeiro schliesslich beendet. Vor der Massenschlägerei hatte Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan keine einzige Karte gezeigt.