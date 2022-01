Legende: Durfte wieder einmal von Beginn weg ran Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku. Keystone

England: Chelsea gewinnt Stadtderby

Noch am Neujahrstag hatte Romelu Lukaku öffentlich Kritik an seiner derzeitigen Rolle bei Chelsea geübt. Nun kehrte er für das Halbfinal-Hinspiel des Liga-Cups gegen Stadtrivale Tottenham in die Startaufstellung zurück. Die Tore beim 2:0-Heimsieg erzielten allerdings andere: Kai Havertz (5.) und Ben Davies (34.) mit einem unglücklichen Eigentor entschieden die einseitige Partie. Das Team von Antonio Conte blieb bei dessen Rückkehr an die Stamford Bridge hingegen blass.

00:57 Video Lukaku: «Bin mit der Situation nicht zufrieden» (ital.) Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen

Spanien: Barcelona und Real zittern lange

Eine Stunde lang hatte es in Linares so ausgesehen, als ob der FC Barcelona in der «Copa del Rey» tatsächlich an einem Drittligisten scheitern würde. Der Klub aus Andalusien hatte seit der 19. Minute geführt, ehe die Katalanen nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag (63./69.) die Schmach noch abwenden konnten. Rivale Real Madrid bekundete gegen das ebenfalls zwei Klassen tiefer spielende Alcoyana lange Mühe, setzte sich zum Schluss aber dank zwei späten Toren (76./78.) mit 3:1 durch.