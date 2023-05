Legende: Haben Grund zum Jubeln Die Stars von PSG. imago images / Sipa USA

Paris Saint-Germain ist zum 11. Mal französischer Meister. Dem Starensemble reichte ein 1:1 gegen RC Strassburg. Das Skore eröffnete der Weltmeister Lionel Messi in der 59. Minute. Die Pariser waren von Beginn weg dominant gestartet, mussten aber dem Underdog trotz fast 70 Prozent Ballbesitz immer wieder gefährliche Nadelstiche zugestehen. Einen davon verwerteten die Strassburger in der 79. Minute: Kévin Gameiro netzte zum 1:1 ein.

Minimalziel erreicht

Es war zu erwarten, dass PSG in dieser Saison den Titel in der heimischen Liga holt. In der Champions League scheiterte die Equipe von Christophe Galtier im Achtelfinal an Bayern München. Im Pokal gab es mit dem Achtelfinal-Aus gegen Marseille ebenfalls eine Enttäuschung.

Lens in der Champions League

Obwohl Lens nicht Meister wurde, haben die Nordfranzosen Grund zum Feiern. Das Team von Franck Haise qualifizierte sich zum 3. Mal in der Vereinsgeschichte für die Gruppenphase der Champions League und spielte generell eine überragende Saison.