Die PSG-Erfolgsgaranten

Bild 1 / 4 Legende: Kylian Mbappé 26 Tore, 6 Vorlagen. Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Bild 2 / 4 Legende: Lionel Messi 16 Tore, 15 Vorlagen. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA Bild 3 / 4 Legende: Neymar 13 Tore, 11 Vorlagen. Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Bild 4 / 4 Legende: Trainer Christophe Galtier 2. Meistertitel nach 2021 mit Lille. Keystone/AP Photo/Antonio Calanni

Am 6. August war Paris St-Germain mit einem 5:0 bei Clermont in die Saison gestartet. Der Kantersieg bedeutete sogleich die Tabellenführung. Und die Spitzenposition gab das Star-Ensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappè in der Folge nie mehr ab. Am Schluss resultierte die 11. Meisterschaft, die 9. in den letzten 11 Saisons.

Ganz so souverän wie der Start-Ziel-Sieg vermuten lässt, war PSG aber nicht. Dafür sprechen nicht zuletzt die 6 Niederlagen. Seit der Hauptstadt-Klub 2013 zum Dominator der Ligue 1 wurde, musste er nur einmal öfters als Verlierer vom Platz als in dieser Spielzeit. 2021 waren es 8 Pleiten, dies reichte schliesslich nur zu Platz 2 hinter Lille.

Verfolger nutzen Gunst der Stunde nicht

Selbst 2016/17, als man Monaco den Vortritt lassen musste, verlor PSG nur 5 Spiele. Im Gegensatz zu damals hat die für diesen Klub mässige Bilanz dieses Mal zum Titel gereicht. Dies lag nicht zuletzt an der Konkurrenz. Lens und Olympique Marseille hielten zwar achtbar mit. Von den Ausrutschern der Pariser konnten sie aber zu wenig profitieren.