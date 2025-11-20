Gemäss einer neuen Biografie über Robert Lewandowski soll Barcelona eine Millionenzahlung an Bayern vermieden haben.

Legende: Sorgt normalerweise im Barça-Sturm für viele Tore Robert Lewandowski. IMAGO/NurPhoto

Tore schiessen kann er, Robert Lewandowski. Doch nun zeigt eine neue Biografie über den polnischen Stürmerstar, dass ihm sein Verein FC Barcelona genau das einst verboten haben soll.

Bayern um Millionen gebracht?

Autor Sebastian Staszewski beschreibt im Buch eine Situation aus der Saison 2022/23. Die Katalanen standen bereits als Meister fest, als die letzten beiden Spiele noch ausstanden. Und genau in diesen Partien soll die Chefetage dem Polen verboten haben, Tore zu schiessen.

Laut dem Autor hätten die Katalanen bei 25 Ligatreffern Lewandowskis Ex-Klub FC Bayern München eine Bonuszahlung in Höhe von 2,5 Millionen Euro überweisen müssen. Zu diesem Zeitpunkt stand «Lewa» bei 23 Toren.

Gegner machte Ligaerhalt klar

Brisant: Für Barça ging es damals zwar um nichts mehr, allerdings sicherte sich Celta Vigo unter anderem dank des 2:1-Sieges am letzten Spieltag im direkten Duell den Ligaerhalt. Damals in der Vigo-Startelf: Ex-Nati-Star Haris Seferovic. Der blieb aber ebenso wie Lewandowski ohne Torerfolg.