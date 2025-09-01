 Zum Inhalt springen

Der Meister im Kaufrausch Neuer Rekord: Isak für 150 Millionen von Newcastle zu Liverpool

Der teuerste der Transfer Premier League ist perfekt: Alexander Isak wechselt von Newcastle United zu Meister FC Liverpool.

01.09.2025, 22:37

Fussballspieler in gestreiftem Trikot zeigt mit dem Finger.
Legende: Ab zu Liverpool Alexander Isak. IMAGO / Visionhaus

Stürmer Alexander Isak wechselt nach wochenlangem Poker für die Rekordablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro von Newcastle United zu Meister FC Liverpool. Dies gaben die beiden Klubs am Montagabend bekannt. Der 25-jährige Schwede hat nach dem obligatorischen Medizincheck einen langjährigen Vertrag bei den «Reds» unterschrieben.

Liverpool setzt damit einen spektakulären Schlusspunkt unter einen wahren Einkaufsrausch in diesem Sommer. Der Klub von der Anfield Road hatte zuvor bereits knapp 340 (!) Millionen Euro für neue Stars ausgegeben, unter anderem für Florian Wirtz (125 Mio.) sowie für Hugo Ekitiké (95) und Jeremie Frimpong (40). Newcastle wiederum hatte am Wochenende Nick Woltemade vom VfB Stuttgart für die Vereins-Rekordablöse von 85 Millionen Euro verpflichtet.

Neuer Rekord

Bislang waren die 125 Millionen Euro für Wirtz die grösste Summe gewesen, die ein englischer Klub für einen Spieler bezahlt hat. Dahinter folgt Weltmeister Enzo Fernández, für den der FC Chelsea rund 121 Millionen an Benfica Lissabon überwies.

