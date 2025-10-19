Liverpool unterliegt Manchester United zuhause mit 1:2 und kassiert in der Premiere League die 3. Niederlage in Folge.

Legende: Trifft nach wenigen Sekunden Bryan Mbeumo Getty Images/Peter Byrne/PA Images

1:2 bei Crystal Palace, 1:2 bei Chelsea und nun 1:2 zuhause gegen Manchester United: Liverpool kassierte in der 8. Runde der Premier League die 3. Niederlage in Folge und befindet sich in einer Mini-Krise. Mit dem 0:1 bei Galatasaray in der Champions League ist es bereits die 4. Pleite de suite für den amtierenden Meister.

Das Unheil im prestigeträchtigen Derby gegen die «Red Devils» nahm schon früh seinen Lauf: Bryan Mbeumo brachte die Gäste nach gut einer Minute in Führung. Liverpool war zwar mit 64 Prozent Ballbesitz das dominante Team, es dauerte aber bis zur 78. Minute, bis Cody Gakpo der Ausgleich gelang.

Die Freude bei den «Reds», bei denen mit Florian Wirtz und Hugo Ekitiké über 200 Millionen Euro Ablösesumme zunächst auf der Ersatzbank Platz nahmen, hielt nicht lange. 6 Minuten nach dem Ausgleich köpfelte Verteidiger Harry Maguire die Gäste zum 1. Sieg über Liverpool seit über 3 Jahren.

Liverpool, mit 5 Siegen in die Saison gestartet, liegt mit 4 Zählern Rückstand auf Leader Arsenal auf Rang 3. Manchester United macht einen Sprung auf Rang 9.

