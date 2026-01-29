Nach seinem Tor an der EM 2024 wurde es still rund um Kwadwo Duah. Der Ludogorets-Stürmer will im WM-Jahr wieder angreifen.

Am Donnerstag könnte Ludogrets Rasgrad mit einem Heimsieg gegen Nizza die K.o.-Phase in der Europa League erreichen. Nur Zuschauer ist Kwadwo Duah. «Weil die Dauer meiner Verletzung unklar war, kam ich nicht auf die Liste», erklärt Duah. Bei einem Weiterkommen könnte der bulgarische Pokalsieger den 28-jährigen Berner aber noch nachmelden.

Ein Haarriss im Schienbein machte ihm ab November 2024 zu schaffen. Das Comeback nach mehrmonatiger Pause gelang: Duah schoss vor Weihnachten in 5 Spielen 5 Tore. Die Liga in Bulgarien nimmt erst in 10 Tagen ihren Betrieb wieder auf.

Duah (Ex-St. Gallen und Nürnberg) spielt seit Sommer 2023 für Ludogorets. Das Karriere-Highlight: An der EM 2024 gelang ihm beim 3:1-Sieg gegen Ungarn ein Tor. Seit September 2024 folgte kein Nati-Aufgebot mehr.

«Die medizinische Abteilung des SFV hat sich beim Klub gemeldet, das ist doch schon mal etwas», sagt Duah. Und Coach Murat Yakin habe bewiesen, dass jeder eine Chance erhalte, der Leistung zeige. «Wenn meine Statistiken stimmen, rechne ich mir durchaus etwas aus», so Duah.

