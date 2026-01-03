Der FC Barcelona lanciert das neue Jahr mit einem Derby. Espanyol ist gut in Form.

Legende: Verpasste das erste Training 2026 aus gesundheitlichen Gründen Lamine Yamal. imago images/Zuma Press Wire

Vor fast 8 Jahren konnte Espanyol das Derby gegen den grossen Nachbarn FC Barcelona letztmals gewinnen. Nach dem 1:0 im Hinspiel schied man eine Woche später im Viertelfinal der Copa del Rey dennoch aus.

In der Liga datiert der letzte Sieg Espanyols vom 21. Februar 2009. Hoffnung geben dem Underdog vor der Neuauflage am Samstag aber die jüngsten Ergebnisse: Gleich 5 Vollerfolge reihte das Team von Manolo Gonzalez zuletzt aneinander und belegt als 5. derzeit einen Europacup-Platz.

Espanyol lässt wenig zu

Das Prunkstück Espanyols ist die Defensive. 17 Gegentreffer in ebensovielen Partien sind 3 weniger als beim Stadtrivalen, der die Tabelle vor allem dank der gut geölten Offensivmaschinerie (51 Tore) 4 Punkte vor Real Madrid anführt.

Auf die «Königlichen» wartet am Sonntag ebenfalls kein leichter Gegner: Im Bernabeu empfängt man Ricardo Rodriguez' Betis Sevilla, das seit Ende Oktober in wettbewerbsübergreifend 13 Spielen nur gegen Barcelona verloren hat.

