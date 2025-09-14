Legende: Lässt sich feiern Doppeltorschütze Erling Haaland (links). imago images/Shutterstock

Manchester City hat im traditionsreichen Stadtduell mit Manchester United die Oberhand behalten. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 3:0 gegen den Lokalrivalen durch. Phil Foden (18.) und Superstar Erling Haaland (53./68.) sorgten für den verdienten Sieg für die Gastgeber, die sich mit dem erst 2. Ligaerfolg auf den 8. Tabellenrang schoben. Das von Ruben Amorim trainierte United rutschte dagegen weiter ab auf Platz 14.

Liverpool mit viel Mühe

Von der Spitze grüsst der verlustpunktlose FC Liverpool. Die «Reds» mühten sich in Burnley zu einem 1:0-Sieg dank eines Elfmetertors durch Mohamed Salah in der 5. und letzten Minute der Nachspielzeit. Ab der 84. Minute spielte Liverpool in Überzahl. Rekord-Zugang Alexander Isak, mit 150 Millionen Euro Ablöse der krönende Abschluss des Liverpooler Einkaufsrauschs im Sommer, stand noch nicht im Kader. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt sechs Punkte.

Resultate