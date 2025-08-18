Der Schweizer bringt seine Farben im Pokal auf Siegeskurs. Mainz hat mit Dresden grosse Mühe.

Legende: Völlig alleine gelassen Cedric Itten reagiert nach einem Abpraller am schnellsten und trifft gegen Schweinfurt zum 2:1. IMAGO Images/Frank Scheuring

Fortuna Düsseldorf ist im DFB-Pokal mit Mühe in die 2. Runde eingezogen. Der Zweitligist setzte sich nach Startschwierigkeiten zum Auftakt mit 4:2 bei Drittliga-Aufsteiger Schweinfurt durch und fuhr den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison ein. Die ersten beiden Ligapartien hatte die neue Mannschaft von Cedric Itten verloren.

Nach 0:1-Rückstand und dem Ausgleich durch Shinta Appelkamp (66.) war es der Schweizer, der seine Farben erstmals in Front schoss (68.). Die Vorentscheidung zum 3:2 fiel nur 4 Minuten später.

Widmer spielt bei Sieg durch

Ebenfalls eine Runde weiter ist Mainz 05 mit Captain Silvan Widmer. Der Bundesligist unter der Führung von Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen mühte sich gegen Zweitligist Dresden zu einem 1:0-Erfolg. Nadiem Amiri sorgte mit einem herrlichen Freistoss-Tor für die Entscheidung zuungunsten des Teams mit dem Schweizer Trainer Thomas Stamm.

DFB-Pokal