Bayern München setzt sich bei Union Berlin mit 3:2 durch. Freiburg gewinnt zuhause gegen Darmstadt mit 2:0.

Bayern München hat erstmals seit der Saison 2022/23 im DFB-Pokal die Viertelfinals erreicht. Der Rekordsieger behielt gegen Union Berlin mit 3:2 die Oberhand. Nach der 1. Halbzeit und auch dank 2 Eigentoren hatten die Münchner in der Hauptstadt mit 3:1 geführt. Im 2. Durchgang gelang Leopold Querfeld mit seinem 2. verwandelten Elfmeter der frühe Anschluss (55.). Mehr gelang den Unionern aber nicht mehr.

Freiburg steht ebenfalls erstmals seit der Saison 2022/23 im Viertelfinal. Grossen Anteil daran hatte der auffällige Johan Manzambi. Der Nati-Spieler wurde im Heimspiel gegen Zweitligist Darmstadt kurz nach einer eigenen Top-Chance im Strafraum gefällt. Den Elfmeter verwandelte Vincenzo Grifo, der später auch das 2:0 perfekt auflegen sollte (69.), souverän zum 1:0 (42.).

Legende: Da ist es passiert Johan Manzambi (Nr. 44) wird im Sechzehner klar zu Fall gebracht. Imago/Eibner

Titelverteidiger Stuttgart gewann bei Bochum mit 2:0. Beim VfL erlebte Noah Looslis Verteidiger-Partner Pascal Strompf einen rabenschwarzen Abend: Erst produzierte er ein Eigentor (12.), dann flog er mit Rot vom Platz (45.+1). Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Deniz Undav (47.).

DFB-Pokal