Im Schlagerspiel der DFB-Pokal-Achtelfinals setzt sich Leverkusen in Dortmund mit 1:0 durch.

Borussia Dortmund und sein Schweizer Goalie Gregor Kobel müssen den Traum vom Sieg im DFB-Pokal begraben. Der BVB unterlag im Schlagerspiel der Achtelfinals zu Hause Leverkusen mit 0:1. Das einzige Tor der Partie schoss Ibrahim Maza kurz vor der Pause (42.).

Nach dem Seitenwechsel drückte Dortmund vehement auf den Ausgleich. Vor allem in den Schlussminuten war die Dominanz erdrückend. Doch trotz total 10:0 Ecken wollte das 1:1 nicht fallen.

St. Pauli überrascht

Auch Mönchengladbach blieb in den Achtelfinals auf der Strecke. Im Duell zweier Teams aus der 1. Bundesliga verloren die «Fohlen» zu Hause gegen St. Pauli mit 1:2. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss: In der 83. Minute schoss Louis Oppie das 2:1 für die Hamburger, die in der Meisterschaft die letzten 9 Spiele allesamt verloren hatten. Elvedi, der die Gladbacher als Captain anführte, spielte in der Innenverteidigung durch.

Legende: Endstation Achtelfinal Nico Elvedi (rechts) ist mit Gladbach ausgeschieden. Keystone/ROLF VENNENBERND

RB Leipzig feierte zu Hause gegen Magdeburg (2. Bundesliga) einen 3:1-Erfolg. Im Duell zweier Zweitliga-Equipen setzte sich Hertha BSC Berlin gegen Kaiserslautern gleich mit 6:1 durch.

Resultate