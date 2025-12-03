Der SC Freiburg setzt sich im DFB-Pokal zuhause gegen Darmstadt durch. Stuttgart gewinnt bei Bochum.

Legende: Da ist es passiert Johan Manzambi (Nr. 44) wird im Sechzehner klar zu Fall gebracht. Imago/Eibner

Der SC Freiburg hat erstmals seit der Saison 2022/23 im DFB-Pokal die Viertelfinals erreicht. Grossen Anteil daran hatte der gewohnt auffällige Johan Manzambi. Der Nati-Spieler wurde im Heimspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt kurz nach einer eigenen Top-Chance im Strafraum gefällt. Den Elfmeter verwandelte Vincenzo Grifo souverän zum 1:0 (42.).

Dabei blieb es, bis Lucas Höler in der 69. Minute nach einem perfekten Grifo-Steilpass locker zum 2:0 einnetzte. Der Ex-St. Galler Matej Maglica scheiterte für die Darmstädter 2 Mal per Kopf (76.), ehe er mit Gelb-Rot vom Platz flog (88.). Kurz zuvor hatte Grifo einen 2. Elfmeter noch an die Latte geknallt (84.).

Stergiou mit Saisondebüt

Ebenfalls weiter ist Stuttgart. Der VfB (erstmals wieder mit Leonidas Stergiou, ab 89.) gewann das Gastspiel bei Bundesliga-Absteiger Bochum mit 2:0. Beim VfL erlebte Noah Looslis Verteidiger-Partner Pascal Strompf einen rabenschwarzen Abend: Erst produzierte er ein Eigentor (12.), dann flog er mit Rot vom Platz (45.+1). Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Deniz Undav auf 2:0 (47.).

