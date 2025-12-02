 Zum Inhalt springen

DFB-Pokal-Achtelfinals Mönchengladbach scheitert an St. Pauli

Borussia Mönchengladbach mit dem Schweizer Nico Elvedi ist im DFB-Pokal-Achtelfinal ausgeschieden.

02.12.2025, 20:01

Legende: Endstation Achtelfinal Nico Elvedi (rechts) ist mit Gladbach ausgeschieden. Keystone/ROLF VENNENBERND

Borussia Mönchengladbach ist in den Achtelfinals des DFB-Pokals auf der Strecke geblieben. Im Duell zweier Teams aus der 1. Bundesliga verloren die «Fohlen» zu Hause gegen St. Pauli mit 1:2. Die Entscheidung fiel dabei kurz vor Schluss: In der 83. Minute schoss Louis Oppie das 2:1 für die Hamburger, die in der Meisterschaft die letzten 9 Spiele allesamt verloren hatten. Elvedi, der die Gladbacher als Captain anführte, spielte in der Innenverteidigung durch.

Im Duell zweier Zweitliga-Equipen setzte sich Hertha BSC Berlin gegen Kaiserslautern gleich mit 6:1 durch. Am späteren Abend treffen unter anderem noch Dortmund und Leverkusen aufeinander.

Resultate

