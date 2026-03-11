Die SGS Essen schafft im Viertelfinal des DFB-Pokals gegen Bremen die Überraschung. Frankfurt unterliegt Wolfsburg.

Legende: Erzielte gegen Bremen das Siegtor Essen-Verteidigerin Ella Touon. imago images/steinsiek.ch/Merle Kölking

Die SGS Essen steht im Halbfinal des DFB-Pokals der Frauen. Der Tabellenvorletzte der Bundesliga düpierte das deutlich besser klassierte Werder Bremen zuhause mit 1:0. Torschützin des einzigen Treffers der Partie war mit Ella Touon eine Schweizerin. Die 22-jährige Verteidigerin traf nach einer durchgerutschten Flanke.

Touon steht bei Köln unter Vertrag, läuft aber bis Saisonende leihweise für Essen auf, wo sie bereits von 2019 bis 2023 gespielt hat.

Wolfsburg wirft Frankfurt raus

Im Viertelfinal ausgeschieden ist Frankfurt. Die Eintracht mit Géraldine Reuteler und Nadine Riesen in der Startelf unterlag Rekordpokalsieger Wolfsburg mit 0:1. Noemi Ivelj kam bei Frankfurt ebenso nicht zum Einsatz wie Smilla Vallotto beim VfL.