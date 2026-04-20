Vor einem Monat träumte Arsenal noch vom Quadrupel. Noch sind zwei Titel möglich, doch das Momentum ist weg.

Legende: Nicht schon wieder, oder etwa doch? Lange Gesichter bei Arsenal nach der Niederlage bei Manchester City. Keystone/AP Photo/Dave Thompson

Arsenal wankt. Die «Gunners» haben in den letzten vier Wochen mehr Spiele verloren (4) als in den ersten sieben Monaten der Saison.

Zwei dieser Niederlagen kosteten die lange so souveränen Londoner je einen Titel, den FA Cup und den Liga-Cup. Die anderen beiden Niederlagen führten dazu, dass das Polster in der Premier League auf drei Punkte schrumpfte – bei einem Spiel mehr als Manchester City.

Geschichte droht sich zu wiederholen

Die «Citizens» haben am Mittwoch die Chance, mit einem Sieg im Nachholspiel beim so gut wie abgestiegenen Burnley erstmals seit dem ersten Premier-League-Wochenende im August wieder die Tabellenspitze zu übernehmen. Arsenal kann dann nur zuschauen und hoffen, dass man Platz 1 nach insgesamt 208 Tagen an der Spitze nicht abgeben muss.

Dem Team von Mikel Arteta droht ein Déjà-vu. In der Saison 2022/23 verbrachte Arsenal total sogar 248 Tage auf Rang 1, nur um auf der Zielgeraden noch von Pep Guardiola und Manchester City abgefangen zu werden. Auch in der Folgesaison brachte Arsenal die Tabellenführung nach 32 Runden nicht ins Trockene, erneut jubelte ManCity.

Noch nicht abgeschrieben

Nach der 1:2-Niederlage im Direktduell mit den «Skyblues» scheint das Momentum auch heuer die Seite gewechselt zu haben. Arsenal zeigte im Etihad Stadium, anders als in den meisten Partien der letzten Wochen, eine ansprechende Leistung und erspielte sich durchaus gute Chancen.

Während Kai Havertz, Eberechi Eze und Gabriel Magalhaes im Abschluss aber sündigten oder Pfosten-Pech beklagten, netzte Erling Haaland auf der Gegenseite eiskalt ein. Das war der kleine, aber feine Unterschied in einem Spiel auf Messers Schneide.

Arsenal-Coach Arteta gab sich nach dem Dämpfer kämpferisch. «Ich glaube heute daran, ich glaube am Mittwoch daran und ich habe schon vor einer Woche daran geglaubt», sagte der Spanier im Bezug auf die Titelchancen seines Teams. Tatsächlich ist aus Sicht von Arsenal noch nichts verloren, selbst wenn es im Augenblick den Anschein macht.

Heisse Schlussphase

Die «Gunners» haben im Vergleich mit ManCity in der Premier League das vermeintlich einfachere Restprogramm, treffen sie doch nur noch auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Arsenal (1./70 Punkte) Manchester City (2./67 Punkte) Newcastle (h) Burnley (a) Fulham (a) Everton (a) West Ham (a) Brentford (h) Burnley (h) Bournemouth (a) Crystal Palace (a) Crystal Palace (h) Aston Villa (h)

Allerdings stehen für Arsenal auch noch die beiden Spiele im Halbfinal der Champions League gegen Atletico Madrid an. Diese könnten durchaus einen Einfluss auf die physische und psychische Verfassung der Londoner im Kampf um die heimische Meisterschaft haben.

Auch ManCity seinerseits hat noch zwei Optionen auf einen Titel. Neben der Premier League schielen Guardiola und Co. auch im FA Cup auf den Pokal. Im Halbfinal kommt es am Samstag zum Duell mit Southampton. Anders als bei Arsenal ist eine titellose Saison bei den «Citizens» vom Tisch. ManCity triumphierte bereits im Liga-Cup – im Final gegen Arsenal.

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