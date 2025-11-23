 Zum Inhalt springen

Drama in den MLS-Playoffs Son als tragischer Held: Müller mit Vancouver im Halbfinal

Thomas Müllers Vancouver Whitecaps zwingen Heung-min Sons Los Angeles FC in einem dramatischen Viertelfinal in die Knie.

23.11.2025, 07:45

Heung-min Son vergräbt sein Gesicht im T-Shirt.
Legende: Vom Helden zum Fehlschützen Heung-min Son durchlebte im Spiel gegen die Vancouver Whitecaps alle Stufen auf der Gefühlsskala. Keystone/AP Photo/Darryl Dyck

Die Vancouver Whitecaps stehen als erster Halbfinalist in der MLS fest. Die Kanadier setzten sich im Viertelfinal gegen den Los Angeles FC zuhause mit 3:2 nach Elfmeterschiessen durch.

Emmanuel Sabbi und Mathias Laborda hatten das Heimteam vor der Pause auf Siegkurs gebracht. Doch die Gäste aus Kalifornien kämpften sich nochmals zurück. Heung-min Son gelang nach einer Stunde erst der Anschlusstreffer, bevor er in der 95. Minute mit einem wunderschönen direkten Freistoss eine Verlängerung erzwang.

3 Aluminium-Treffer in 4 Sekunden

Dort fehlten den Gästen dann nur Zentimeter zum Sieg, als sie in der 122. Minute innerhalb von nur 4 Sekunden gleich 3 Mal am Aluminium scheiterten. So kam es zum Penaltyschiessen, wo Son als erster Schütze sogleich am Pfosten scheiterte.

Hugo Lloris im Tor der Gäste konnte zwar einen Penalty parieren, doch da Mark Delgado seinen Versuch deutlich übers Tor setzte, jubelten am Ende die Whitecaps um Altstar Thomas Müller. Im Conference-Final treffen diese entweder auf den San Diego FC oder Minnesota United.

