Legende: Müssen bei den Bayern gehen Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic. Imago/Sven Simon

Der FC Bayern München trennt sich von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Nachfolger von Kahn wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen. Das bestätigt Präsident Herbert Hainer am Samstagabend.

Zuvor haben sich die Bayern in extremis noch den Titel in der Bundesliga gesichert.

Der FC Bayern München zieht trotz des erneuten Gewinns des Meistertitels personelle Konsequenzen nach einer extrem unruhigen und sportlich nicht befriedigenden Saison. Vorstandschef Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) werden beim deutschen Rekordmeister von ihren Aufgaben entbunden. Entsprechende Medienberichte bestätigte Präsident Herbert Hainer am Samstagabend.

Müller: «Sowohl Olli als auch Brazzo haben alles gegeben»

Kahns Krankheit nur vorgeschoben?

Ursprünglich waren Zukunfts-Entscheidungen erst auf der auf den kommenden Dienstag verschobenen Aufsichtsratssitzung erwartet worden. Es soll aber nun schon zuvor eine ausserordentliche Sitzung des Gremiums um Ehrenpräsident Uli Hoeness gegeben haben. Nachfolger von Kahn wird Jan-Christian Dreesen (55) werden. Der Finanzvorstand sollte den Verein eigentlich in Kürze verlassen. Kahn fehlte am Samstag bereits im Kölner Stadion, eine Grippe wurde aus Vereinskreisen als Grund genannt.

Kahn äusserte sich in einem Tweet indes anders: «Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde», schrieb er.

Causa Trainerwechsel sorgt für Unruhe

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der trotz dem teuersten Kader nicht alle sportlichen Ziele erreicht wurden. Zeitpunkt, Abwicklung und Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten. Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab. Tuchel hatte erst am Freitag angemahnt, dass das Vereinsgelände an der Säbener Strasse in München wieder zu einem «Ruhepol» für die Mannschaft werden müsse.

Der ehemalige Nationaltorhüter und Bayern-Captain Kahn war Anfang 2020 zum FC Bayern zurückgekehrt. Er wurde Vorstandsmitglied mit einem Fünfjahresvertrag. Vor zwei Jahren löste er den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ab. Salihamidzic war auch ein erfolgreicher Bayern-Profi. 2017 wurde er überraschend Sportdirektor, drei Jahre später wurde er zum Sportvorstand befördert.