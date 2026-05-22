Der FC Bayern und der VfB Stuttgart treffen sich zum Pokal-Showdown in Berlin – unter umgekehrten Vorzeichen.

Legende: Wird erst an der WM wieder zwischen den Pfosten stehen Manuel Neuer. Reuters/Action Images

An ihren letzten Besuch in Berlin können sie sich beim FC Bayern noch gut erinnern – auch, wenn er schon 6 Jahre her ist. «Das letzte Mal», blickte Vereinsboss Jan-Christian Dreesen zurück, «haben wir ohne Zuschauer gespielt. Corona-Zeit, so lange ist das schon her.»

Am Samstag wird die «Riesensehnsucht» des Rekordsiegers nach dem Pokalfinal im Olympiastadion endlich gestillt, Manuel Neuer fehlt indes. Der neue, alte Nationaltorwart fällt aufgrund seiner muskulären Probleme in der Wade aus.

VfB ohne Druck

Ob mit oder ohne Neuer – die Bayern wissen, dass sie ihre bislang so starke Saison nur dann als Erfolg werten können, wenn auf die Meisterschaft das erste Double seit 2020 folgt. Sollten die Bayern nicht gewinnen, gestand Harry Kane ein, «wird das einen bitteren Beigeschmack hinterlassen».

Dafür sorgen will der Titelverteidiger. Nach dem Pokalsieg im vergangenen Jahr, und noch mehr nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League kann Stuttgart befreit aufspielen. Der Final sei ein «Bonusspiel», betonte Nationalstürmer Deniz Undav.

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