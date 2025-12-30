Der englische Meister Liverpool ist das anfälligste Team nach Standards in Europas Topligen – und hat deshalb Konsequenzen gezogen.

Legende: Kriegt keine zweite Chance mehr Aaron Briggs. IMAGO Images/Propaganda Photo

Am Dienstag gaben die «Reds» die Trennung von ihrem Standardtrainer Aaron Briggs, der seit Juli 2024 Teil des Stabs von Teammanager Arne Slot in Liverpool war, bekannt. Beim 2:1-Sieg gegen das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton hatte Liverpool am Samstag den 12. Gegentreffer nach einem Standard kassiert.

In Europas Top-5-Ligen ist dieser Wert unübertroffen, Strafstösse sind ausgenommen. Bournemouth und Nottingham Forest liegen gleichauf mit Liverpool, Bundesligist Köln steht bei 11 Standard-Gegentreffern.

Einst top, jetzt flop

Vor der Partie hatte Slot die Standardschwäche seines Teams kritisiert. «Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten 4 oder 5 zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen», sagte der Niederländer. Zur Hälfte der Meistersaison hätte Liverpool «kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert».

