Manchester United tritt in England seit Monaten so dominant auf wie schon lange nicht mehr.

Legende: Eilen von Erfolg zu Erfolg Coach Solskjaer und der Portugiese Bruno Fernandes. Keystone

Drei Niederlagen in der Premier League im Januar liessen bei den «Red Devils» die Alarmglocken läuten. Doch das Team von Coach Ole-Gunnar Solskjaer hat seither wettbewerbsübergreifend kein Spiel mehr verloren. Winter-Transfer Bruno Fernandes schlug voll ein (7 Tore und 7 Vorlagen).

ManUnited holte nach der Corona-Pause in der Liga 17 Punkte in 7 Spielen. Die Teilnahme an der Champions League ist plötzlich in Griffnähe. Man liegt auf dem 5. Platz. Es warten noch West Ham am Mittwoch und der Showdown gegen das aktuell punktgleiche Leicester (Rang 4) am kommenden Sonntag.

Chelsea mit mehr Erholung

In diesen Kampf ist auch Chelsea (3.) involviert, das nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat als das Verfolger-Duo. Das Duell im Halbfinal des FA Cups hat somit psychologischen Charakter.

ManUnited-Coach Solskjaer («es ist unfair, dass Chelsea zwei Tage mehr Erholung hatte») und Chelseas Trainer Frank Lampard haben es im Vorfeld schon angeheizt. Sein Team könne sich nicht auf den VAR verlassen, ManUnited habe in dieser Saison schon 13 Elfmeter zugesprochen erhalten (PL-Rekord).