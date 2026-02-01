Beim 2:0-Sieg des Teams von Yann Sommer und Manuel Akanji kommt es zu einem gefährlichen Zwischenfall.

Legende: Wurde mit einem Böller angegriffen Emil Audero. Keystone/Alberto Mariani/LaPresse via AP

Cremonese-Keeper Emil Audero ist von Fans von Inter Mailand mit einem Feuerwerkskörper angegriffen worden. Der Torhüter ging im Heimspiel seines Teams in der 59. Minute im Strafraum zu Boden, als der Böller nur wenige Schritte von Audero entfernt einschlug.

Nach einer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Der Torhüter stand nach kurzer Behandlung wieder auf und spielte weiter. Der indonesische National-Goalie war in der Saison 2023/24 selbst für Inter aktiv. Auch die Inter-Profis reagierten mit grossem Unverständnis auf die Aktion der eigenen Anhänger.

Mit Sommer und Akanji auf Titelkurs

Die «Nerazzurri» mit Yann Sommer im Tor und Manuel Akanji in der Abwehr gewannen das Spiel mit 2:0 und führen die Tabelle weiterhin an. Nach 23 Spieltagen hat Inter 55 Punkte auf dem Konto. Verfolger AC Mailand hat bei einer ausgetragenen Begegnung weniger aktuell acht Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen.

Serie A