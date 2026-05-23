Bayern München bezwingt Titelverteidiger Stuttgart im Endspiel des DFB-Pokals 3:0.

Zum Matchwinner avanciert Harry Kane (55./80./92.) mit drei Toren.

Die Partie im Berliner Olympiastadion muss zwischenzeitlich wegen Pyros unterbrochen werden.

Bayern München hat zum 21. Mal den deutschen Cup gewonnen. Das Team von Coach Vincent Kompany setzte sich in Berlin dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit durch. Goalgetter Harry Kane schlug dreimal eiskalt zu. Der englische Stürmer verwertete nach 55 Minuten eine Massflanke von Michael Olise per Kopf. In der 80. Minute bezwang er VfB-Goalie Alexander Nübel mit einem platzierten Schuss aus der Drehung. Und in der Nachspielzeit versenkte er einen Handspenalty.

Legende: Schlug gleich dreifach zu Harry Kane. imago images/Sven Simon

Von Stuttgart kam wenig. Die Elf von Trainer Sebastian Hoeness erzeugte nur zu Beginn Gefahr. So zwang Maximilian Mittelstädt (17.) Goalie Jonas Urbig zu einer starken Parade.

Die beiden Fanlager protestierten gegen den Deutschen Fussball-Bund. Mit Sprechchören und auf Transparenten wurde der Dachverband verunglimpft. Der massive Einsatz von Pyrotechnik sorgte unmittelbar nach Kanes 1:0 für eine mehrminütige Spielunterbrechung.

Celtic zum 43. Mal Cupsieger Box aufklappen Box zuklappen Celtic Glasgow hat eine Woche nach der Meisterschaft auch den Cup gewonnen. Das Team von Trainer Martin O'Neill setzte sich im Final gegen den Zweitligisten Dunfermline mit 3:1 durch.

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