In den fünf grossen europäischen Fussball-Ligen geht es in die letzten Meisterschafts-Wochen. Wie schaut es im Meisterrennen aus? Ein Überblick.

Legende: Im Banne des Balles und des Titelrennens ManCity (mit Bernardo Silva; links) und Liverpool (mit Mohamed Salah) liefern sich in England einen packenden Zweikampf um die Krone. Keystone/AP/Jon Super

In Spanien und Frankreich sind noch sechs, in England und Italien noch fünf und in Deutschland bloss noch vier Runden zu spielen. In etwas mehr als einem Monat (am 14.5. in Deutschland; am 22.5. in den übrigen Ligen) wird die Spielzeit 2021/22 in den fünf grossen europäischen Ligen zu Ende sein. Wie schaut es im Meisterrennen aus?

Bundesliga: Die Bayern vorne weg

Es ist ein Bild, an das man sich gewöhnt hat: Bayern München ist der Konkurrenz in Deutschland enteilt, der Titel nur noch Formsache. Es wäre der zehnte (!) in Folge. Bereits am kommenden Wochenende können die Bayern alles klar machen – und zwar im Direktduell mit dem einzigen verbliebenen «Verfolger». Schlagen die Münchner zu Hause Borussia Dortmund, ist ihnen die 32. Meisterschaft drei Runden vor Schluss sicher. Selbst ein Remis wäre aufgrund des überragenden Torverhältnisses Gold, respektive praktisch den Titel, wert.

Premier League: Zweikampf der Giganten

Es ist ein Duell, das die Massen seit Wochen in den Bann zieht: Manchester City (74 Punkte) gegen Liverpool (73 Punkte). Vor einer Woche endete das Direktduell der beiden CL-Halbfinalisten mit einem 2:2. Bei noch sieben ausstehenden Partien (beide Teams haben noch zwei Nachholspiele vor der Brust) kann jeder Punktverlust fatal sein. Gut möglich, dass das Titelrennen erst am letzten Spieltag entschieden wird. Das leichtere Schlussprogramm haben die «Citizens», die ausschliesslich auf Gegner ausserhalb der Top 6 treffen. Liverpool spielt noch gegen Tottenham (4.) und Manchester United (5.).

Serie A: Ein Trio kommt für den Ruhm in Frage

In Italien kommen mit der AC Milan, Inter Mailand und Napoli noch drei Mannschaften für den Titel in Frage. Bei fünf noch ausstehenden Runden führt Milan mit 71 Punkten die Tabelle vor Inter (69) und Napoli (67) an. Die «Nerazzurri» haben jedoch eine Partie weniger ausgetragen und sind nach Verlustpunkten Leader. Direktbegegnungen gibt es zwischen diesen Teams keine mehr. Während Inter Titelverteidiger ist, wartet Milan seit 11 Jahren auf den Coup. Für Napoli wäre es der dritte «Scudetto» nach den beiden mit Diego Armando Maradona (1987 und 1990).

Primera Division: Real vorne weg

Real Madrid steht vor dem Gewinn des 35. Meistertitels in Spanien. Die Reserve auf Barcelona, das ein Spiel in Rückstand ist, beträgt sechs Spieltage vor Schluss 15 Punkte. In der 35. Runde treten die «Königlichen» auswärts bei Stadtrivale und Titelverteidiger Atletico Madrid an. Würde Real ausgerechnet dort die Meisterschaft vorzeitig klarmachen, wäre das für den Champions-League-Halbfinalisten ein besonderes «Zückerchen».

Ligue 1: Paris St-Germain schlägt zurück

In Frankreich wird der Meister zum achten Mal in den letzten zehn Jahren Paris St-Germain heissen. Hatte PSG in der Vorsaison noch überraschend dem OSC Lille den Vortritt lassen müssen, führt das Team mit den Superstars Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi die Ligue 1 mit 15 Punkten Vorsprung auf Marseille souverän an. PSG kann den Titel bereits am kommenden Wochenende klarmachen.