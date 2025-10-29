Die kriselnden «Reds» unterliegen Crystal Palace im Ligacup-Achtelfinal mit 0:3. Fabian Schär und Newcastle sind weiter.

Legende: Lange Gesichter bei den «Reds» Liverpool bringt aktuell kein Bein vor das andere. Keystone/AP Photo/Jon Super

Ja, der Ligacup geniesst auf der Insel – vor allem bei den Spitzenteams – nicht den grössten Stellenwert. Und doch überrascht das krachende Ausscheiden von Liverpool im Achtelfinal.

Die «Reds», die auch in der Premier League aktuell kriseln, gingen zuhause gegen Crystal Palace sang- und klanglos mit 0:3 unter. Ismaila Sarr mit einer Doublette (41./45.) und Yeremi Pino (88.) besiegelten den nächsten Rückschlag für Liverpool.

Schär mit Torpremiere

Einen gelungenen Abend erlebte Newcastle. Die «Magpies» warfen Tottenham mit einem 2:0-Sieg aus dem Wettbewerb. Fabian Schär stand erstmals seit längerer Zeit wieder in der Startelf Newcastles und erzielte in der 24. Minute nach einem Eckball per Kopf seinen 1. Saisontreffer. Nach der Pause netzte auch noch Nick Woltemade ein (50.).

Premier-League-Leader Arsenal löste ebenfalls das Viertelfinal-Ticket. Die «Gunners» bezwangen Brighton dank Treffern von Ethan Nwaneri (57.) und Bukayo Saka (76.) vor eigenem Anhang mit 2:0.