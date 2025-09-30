Florian Wirtz ist noch nicht richtig bei Liverpool angekommen. Das ruft natürlich Kritik(er) auf den Plan.

Legende: Noch nicht auf Touren gekommen Florian Wirtz. IMAGO / Propaganda Photo

Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney hat grosse Zweifel an Liverpools Verpflichtung von Florian Wirtz geäussert.

«Ich habe schon viele Spieler gesehen, die in diese Liga gekommen sind und ihre Zeit gebraucht haben. Es liegt nicht am Preisschild. Es liegt nicht am Spieler oder an seinen Fähigkeiten. Ich sehe einfach nicht, wie er in das System von Liverpool passt», sagte Rooney in seiner BBC-Radiosendung «The Wayne Rooney Show».

Auch zu ManUnited hat Rooney eine Meinung

Acht Spiele, null Tore für Wirtz

Rooney, notabene ManUnited- und einstiger Nati-Rekordtorschütze, ging sogar noch einen Schritt weiter: «Ich glaube, Wirtz schadet tatsächlich dem Gleichgewicht von Liverpool und der Art, wie sie spielen.» Wirtz, der im Sommer für die damalige Rekordsumme von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte, wartet nach acht Spielen immer noch auf sein erstes Tor.

«Wirtz ist wahrscheinlich derjenige, der bislang am wenigsten überzeugt hat, obwohl er so viel Talent hat», so Rooney, der einst für Liverpools Rivalen Manchester United und den FC Everton auf Torejagd ging.

Premier League